RTÜK Başkanı Yerlikaya'dan medyaya uyarı

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, terör saldırıları sonrası milli güvenliğin gerekli kıldığı durumlarda uygulanan geçici yayın kısıtlamalarına uyulması ve bu konularda reyting kaygısı güdülmemesi konusunda medyayı uyardı.

Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üst Kurul üyeleri ve bürokratların katılımıyla televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Toplantıda, geçici yayın yasaklarının ele alındığını anlatan Yerlikaya, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a göre, "Milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda", Başbakanlık veya yetkilendirdiği bir bakan ile mahkemeler tarafından, geçici yayın yasağı getirildiğini söyledi.

Yerlikaya, kısıtlamaların hedefinin korku, panik ve kargaşa oluşturarak terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması olduğunu aktardı.

Yerlikaya, medyadan yayınlarında, patlama veya saldırıya ilişkin olay yeri ve anı, oradaki çalışmalar, yaralanan veya hayatını kaybedenlere ait görüntüler, bunlarla ilgili abartılı anlatımlar ile resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi olan kişiler, bu kişilerin bulundukları yerlere ilişkin hususlara yer vermemesini istediklerini dile getirdi.

Terör saldırısı ya da patlamalar sonrası yayınlarda terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek şekilde yayın yapmamak gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın her yerinde son dönemlerde terör saldırıları arttı. Örneğin Berlin'de bir terör saldırısı gerçekleşti, bu konuda Almanya'daki yayın kuruluşları herhangi bir uyarıya gerek kalmadan, ortak yayın ilkeleri ve ülkedeki hassasiyetler doğrultusunda, haber yaparken olay yerinden daha uzak mesafeden yayınları gerçekleştirdi, ölen veya yaralananlara ilişkin bilgi vermedi. Bu açıklamaları resmi makamlar yaptı. Bizim yayın kuruluşlarımızın da bu tür hassasiyetleri olmalı ve terörün amacına hizmet edici, vatandaşı korku ve paniğe sevk edici yayınlardan uzak durmalı."

Yerlikaya, "Haber yapılmasın" demediklerine dikkati çekerek, "Yapılsın ama hassasiyetlere dikkat edilsin, olay yerinden özellikle kanlı görüntülere yer verilmesin, şüphelilerin yakalanmasına engel olacak bilgiler haberlerde yer almasın istiyoruz. Örneğin, yayın kuruluşları bir haberi olay anında son dakika veriyor. Sonrasında akşama kadar o aynı görüntü ve bilgiler yine son dakika şeklinde sürekli ekranda dönüyor ve vatandaşları korku ve paniğe sevk ediyor. Bu tür yayınlar terörün amacına hizmet edebilir. Bunu yapmamak lazım. Terör saldırılarına ilişkin haberler yayınlanırken, reyting kaygısı milli güvenliğin önüne geçmemeli. Bir saldırı veya patlamaya yayın yasağı geldiğinde, bu kısıtlamalara yayın kuruluşları riayet etmeli. Bu konuda medya kuruluşlarına gerekli uyarıları yaptık. Yayın yasaklarına uymayanlarla ilgili bundan sonra da gerekli müeyyideleri uygulayacağız." sözlerine yer verdi.