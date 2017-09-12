ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash TV'deki "Hayata Dair" isimli programın formatında evlilik programına doğru bir değişikliği tespit ederek, kanala reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden yayınlar masaya yatırıldı.

Flash TV'de yayınlanan "Hayata Dair" isimli programı bir ay süresince titizlikle takip eden RTÜK, özellikle son günlerdeki yayınlarda programın formatında evlilik programına doğru değişiklik yapıldığını, programa eş arayan kişilerin de katıldığını tespit etti.

Üst Kurul, söz konusu yayının "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmüne aykırılık teşkil ettiğini saptayarak, kanala reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası verdi.

- "Hadi İnşallah"a para cezası

RTÜK, Fox TV'de yayınlanan "Hadi İnşallah" isimli filmde ise çocuk ve gençleri olumsuz etkileyecek diyaloglara yer verildiğini tespit etti. Kurul, söz konusu yayının "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmüne aykırılık teşkil ettiğini değerlendirerek, kanala idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul ayrıca Fox TV'de yayınlanan "Kayıtdışı" isimli dizinin tanıtımında da Renault marka otomobillerin ürün yerleştirmesine yer verildiğini saptayarak, yayının "Sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler ile spor ve genel eğlence programları haricinde, yayınlarda ürün yerleştirmeye yönelik uygulamalara yer verilemez…" hükmüne aykırılık teşkil ettiğini değerlendirdi. Kanala, bu kapsamda uyarı cezası verildi.

- Halk TV'ye "gizli reklam" cezası

Halk TV'de yayınlanan "Canda Sağlık" isimli programda "Gold Termal" isimli ürünün gizli reklamının yapıldığını saptayan RTÜK, söz konusu yayının "Gizli ticari iletişime izin verilemez." hükmüne aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle kanala idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Cinsel içerikli ürün reklamları yayınlandığı belirlenen Müzik Türk'e ise söz konusu yayınların "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez..." hükmüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirildi. Kanala, bu programdan dolayı 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

RTÜK, özellikle 690 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile getirilen düzenlemeler kapsamında, evlilik programlarını yayınlayan ya da film, dizi, reklam gibi yayınlarda toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı yayınlar yapan, bitkisel gıda takviyesi, cinsel ürün arkadaşlık hattı, çekiliş gibi yayınlara devam eden kanallara yayın lisansı iptaline kadar varan üst sınırdan ağırlaştırılmış idari para cezaları ve program durdurma cezaları veriyor.