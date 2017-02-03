Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar infaz koruma memuru fide fidan farkı Ömer Özgür Çetinoğlu Travis Kalanick ekonomik danışma konseyi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle bazı kanallara ceza verildi.

RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımı ile çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte yayınlar nedeniyle bazı kanallara ceza verildi.

Üst Kurulun, 1 Şubat'taki toplantısında yayın ihlali yapan radyo ve televizyon kanalları ele alındı.

Bu kapsamda, Kanal D'ye "Olur Olur" isimli Türk filmindeki, CN Cartoon Network'e ise "Teen Titans Go" isimli çizgi filmdeki diyalogların "çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte" olması sebebiyle müeyyide uygulandı. Beyaz TV'ye "Beyaz Spor"da, Star Artı FM'e ise "Bilo Show"da "dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanıldığı" gerekçesiyle ceza verildi.

Halk TV'ye ise "Medya Mahallesi" programında Hüsnü Mahalli'nin yaptığı açıklamalarda "tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk" ilkelerini ihlal nedeniyle yaptırım uygulama kararı verildi.

11 kanala 34 ceza

Üst Kurul, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, dini duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi "para ödüllü yarışmalar" ve çeşitli "tele alış-veriş" programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü.

Bu çerçevede RTÜK, 11 radyo ve televizyon kanalına 34 müeyyide uyguladı. Maya TV, Bedir TV, Son Hedef TV, Dolunay TV, Al TV, Hilal Yıldız FM, Yeni Sinema TV, Anadolu TV, Radyo 34, Meltem FM ve Karadeniz Türk TV'ye çeşitli sayılarda uyarı veya para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Bazı Kanallara CezaRTÜKTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.