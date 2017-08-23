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RTÜK'ten kurallara uymayan televizyonlara en üst seviyeden ceza

- RTÜK, bugünkü toplantısında evli çiftlerin eşlerini değiştirerek farklı evlerde yaşamasını konu alan yurt dışı kaynaklı bir programı yayınlayan Lifetime TV'ye, yayınların genel ahlaka, manevi değerlere ve Türk aile yapısına aykırı olması sebebiyle yüzde 5 oranında idari para cezası ile 5 kez de yayın durdurma cezası verdi - Üst Kurul, reklamlarında vatandaşları "Nazar duası, cin mektubu, aile içi muhabbet ayetleri" ile kurban payı satışı gerçekleştirdiğini iddia ederek dolandıran Bedir TV'ye ise 10 gün yayın durdurma ile idari para cezalarının da içinde olduğu üç ayrı ceza uyguladı - Esra-Ceyda Ersoy'un "Dekolte" isimli klibinde cinsellik vurgusunun yapıldığı, şarkı sözleri ile birlikte erotik olarak nitelendirilecek dans figürlerinin yer aldığını belirleyen RTÜK, bu klibi çocukların ekran başında olduğu saatte yayınlayan Viva ve Number One TV'ye de idari para cezası kesti

RTÜK'ten kurallara uymayan televizyonlara en üst seviyeden ceza

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aile yapısını bozan cinsel içerikli yayınlar ile dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandıran televizyon kanallarına yüksek miktarda para ve yayın durdurma cezası verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yanıltıcı nitelikte yayın yapan ve ürün satışını gerçekleştiren kanallar ile aile yapısını zedeleyici kliplere yer veren kanallara en üst sınırdan cezalar verildi.

Kurul, "Nazar duası", "Cin mektubu", "aile içi muhabbet" gibi ürünler satan, hisse karşılığında yurt dışında kurban kestiğini iddia eden Bedir TV'ye en üst seviyeden üç ayrı ceza verdi.

Söz konusu TV kanalı, "Nazar duası, cin mektubu, aile içi muhabbet" gibi ayetleri vatandaşlara satması sebebiyle, 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 6112 sayılı Kanun'a eklenen herhangi bir ürünün ilgili sağlık mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve reklamına yer verilmeyeceğine yönelik hüküm uyarınca 10 gün yayın durdurma cezası aldı.

RTÜK'ün ayrıca bu konuyu Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi ilgili kuruluşlara da bildirdiği öğrenildi.

- Vatandaşa kurban hissesi satmışlar

Bedir TV'ye yönelik ikinci ceza ise reklamlarda vatandaşlara sözde kurban payı satışı gerçekleştirmesi nedeniyle verildi. "Afrika'da kurban kampanyası" adı altında vatandaşlardan 60'ar lira toplayan ve bu paraları birleştirerek Afrika'da kurban kestiğini iddia eden kanala, en üst seviye olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kanala üçüncü ceza ise insanlara anne-babalarının isimlerini mesajla atmaları halinde hastalıklarının tespit ve tedavi edileceğini iddia eden "Hizmet Bahçesi" isimli program nedeniyle verildi. RTÜK uzmanlarının kanalı bizzat aradıkları ve dolandırıcılığı tespit ettikleri belirtildi. Kurul, bu program nedeniyle Bedir TV'ye yine yüzde 3 oranında para cezası uyguladı.

- İki TV kanalına "Ciciş Kardeşler" cezası

Üst Kurul, kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" diye anılan Esra-Ceyda Ersoy'un "Dekolte" isimli klibini çocukların ekran başında olduğu bir saatte yayımlayan Viva ve Number One TV'ye de idari para cezası verdi. Söz konusu klipte cinsellik vurgusunun yapıldığı, şarkı sözleri ile birlikte erotik olarak nitelendirilecek dans figürlerinin yer aldığı belirlendi.

- "Eş değiştirme" programını yayınlayan kanala ağır yaptırım

RTÜK, Türk aile yapısını zedeleyen programlardan dolayı Lifetime TV kanalına da ceza yağdırdı. Uydu üzerinden yayın yapan kanalının evli çiftlerin eşlerini değiştirerek farklı evlerde yaşamasını konu alan yurt dışı kaynaklı bir programı yayınladığını saptayan RTÜK, söz konusu yayınların genel ahlaka, manevi değerlere ve Türk aile yapısına aykırı olması sebebiyle TV kanalına en üst seviyeden yüzde 5 oranında idari para cezası ile 5 kez de program yayın durdurma cezası verdi.



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