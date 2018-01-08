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RTÜK'ten medya kuruluşlarına e-posta adresi uyarısı

- Kayıtlı elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, bunların 5 Şubat'a kadar Üst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayınlarının 3 ay süreyle durdurulacağı uyarısında bulunuldu

RTÜK'ten medya kuruluşlarına e-posta adresi uyarısı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ilişkin uyarıda bulundu.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen incelemede, bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kayıtlı elektronik posta adreslerini Üst Kurula bildirmediği tespit edildi.

Medya kuruluşlarına, bu kapsamda 30 günlük süre verildi. Bu süre içinde elektronik posta adreslerini Üst Kurula bildirmeyen kuruluşların yayınları 3 ay süreyle durdurulacak.

Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşların yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilecek. Bu Üst Kurulun internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilecek.

Kurulun internet sitesinde ilan edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, KEP adreslerini 5 Şubat 2018'e kadar Üst Kurula bildirmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıtlı Elektronik PostaRTÜK
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