Ruanda Büyükelçiliğinde girişimcilik semineri

ANKARA (AA) - Dünya Melek Yatırımcılar Forumu Başkanı Baybars Altuntaş, "Girişimcilik bir fikirle başlar. Bir konuda derinlikli düşünmezsem basit bir tüketiciyim ancak sorunu fark edip çözmeye çalışırsam bir girişimci olurum." dedi.

Ruanda'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen "Girişimcilik Semineri" etkinliğinde, Altuntaş, katılımcılarla girişimcilik tecrübelerini paylaştı.

Etkinlikte, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, çoğunluğu öğrencilerden oluşan katılımcılara Altuntaş'ı takdim ederek, girişimciliğe verdikleri öneme dikkati çekti.

İş adamı Altuntaş, girişimcilik kariyerine üniversite yıllarında Almanya ve Türkiye arasında ortak iş yapma fikriyle başladığını anlattı.

"Girişimcilik bir fikirle başlar. Bir konuda derinlikli düşünmezsem basit bir tüketiciyim ancak sorunu fark edip çözmeye çalışırsam bir girişimci olurum." ifadelerini kullanan Altuntaş, düşünülmeyen bir ihtiyaca cevap vererek, iyi bir girişimci olunabileceğinin altını çizdi.

O dönemde girişimcilik adına birçok engelin olduğunu anlatan Altuntaş, fikirlerine olan inancı sayesinde başardığını ifade etti.

Altuntaş, Taksim'de küçük bir ofiste başladığı faaliyetleri kapsamında, bugün 8 okulda 42 farklı alanda kurs verdiklerini kaydetti.

Seminer sonunda Ruanda Büyükelçisi Nkurunziza, Altuntaş'a Ruanda'yı anlatan bir albüm ve tablo hediye etti.

Türkiye'nin önde gelen girişimci iş adamlarından olan Altuntaş, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, Global Girişimcilik Zirvesi'nde Beyaz Saray'da bire bir görüştüğü dünyadaki tek girişimci olarak biliniyor.

Altuntaş'ın geliştirdiği iş modeli temel alınarak, Sheffield Üniversitesi tarafından Startup Compass Teorisi oluşturuldu. Altuntaş Teorisi olarak da bilinen teori, pek çok MBA programında ders olarak okutuluyor.