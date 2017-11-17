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Ruanda, ülkeye girişlerde vize istemeyecek

TUNUS (AA) - Orta Afrika ülkelerinden Ruanda, tüm ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı.Ruanda'nın resmi haber ajansı ARI'nın haberine göre, 2 yıl önce Afrika'daki ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldıran Ruanda hükümeti,...

Ruanda, ülkeye girişlerde vize istemeyecek

TUNUS (AA) - Orta Afrika ülkelerinden Ruanda, tüm ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldırdı.

Ruanda'nın resmi haber ajansı ARI'nın haberine göre, 2 yıl önce Afrika'daki ülkelerin vatandaşlarına vizeyi kaldıran Ruanda hükümeti, uygulamayı 1 Ocak 2018'den itibaren tüm ülke vatandaşlarına yayma kararı aldı.

Kararın, ülkeye gelen ziyaretçi sayısını artırmak ve turizm sektörünü canlandırmak için alındığı aktarıldı.

Ruanda'ya giriş yapmak isteyen yabancıların, oturma izniyle giriş yapabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
RuandaVize
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