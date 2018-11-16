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Ruanda ve Katar arasındaki ekonomik ilişkiler güçleniyor

- İki ülke arasında havacılık, tanıtım ve yatırımların korunması alanlarında anlaşmaların yanı sıra ekonomi, ticaret ve teknik iş birliği muhtıraları imzalandı

Ruanda ve Katar arasındaki ekonomik ilişkiler güçleniyor
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ANKARA (AA) - Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin, Katar'a resmi ziyareti sırasında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak ikili iş birliği anlaşmalarına imzalar atıldı.

Yerel basında yer alan habere göre, Katar'a 2 günlük resmi ziyarette bulunan Kagame, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında havacılık hizmetleri ve karşılıklı tanıtım anlaşmalarının yanı sıra yatırımların korunması, ekonomi, ticaret ve teknik iş birliği muhtıraları imzalandı.

The New Times Rwanda gazetesine konuşan Ruanda Altyapı Bakanı Claver Gatete, ziyaret sırasında Katar'ın Ruanda'ya yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini ifade ederek, "Katar yatırımcıları, iki hafta önceki Ruanda ziyaretinde turizm, tarım ve madencilik gibi farklı alanlarda yeni iş birliği ve yatırım imkanlarını araştırdı." dedi.

İmzalanan anlaşmaların, Katarlı yatırımcıların Ruanda'da iş yapmalarını kolaylaştırıcı etkisi olacağını söyleyen Gatete, "Havacılık alanında imzalanan anlaşma, Ruanda hava yolu şirketi RwandAir'in Katar'a ticari uçuşları gerçekleştirmesini sağlayacak." diye konuştu.

Katar Hava Yolları, 2012'den beri Ruanda'nın başkenti Kigali'ye doğrudan uçuş seferleri düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik AnlaşmalarKatar Emiri Al Şeyh Temim Bin Hamad Al SaniRuandaRuanda Devlet Başkanı Paul Kagame
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