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Ruanda ve Uganda, İsrail ile anlaşma iddialarını yalanladı

KIGALI (AA) - Ruanda ve Uganda, sınır dışı edilecek Afrikalı göçmenlere ev sahipliği yapmaları konusunda İsrail ile anlaşma yaptıkları iddialarını yalanladı.Ruanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Olivier Nduhungirehe, ülkesi ve İsrail...

Ruanda ve Uganda, İsrail ile anlaşma iddialarını yalanladı

KIGALI (AA) - Ruanda ve Uganda, sınır dışı edilecek Afrikalı göçmenlere ev sahipliği yapmaları konusunda İsrail ile anlaşma yaptıkları iddialarını yalanladı.

Ruanda Dışişleri Bakan Yardımcısı Olivier Nduhungirehe, ülkesi ve İsrail arasında, Afrikalı göçmenlere ev sahipliği yapacaklarına dair bir anlaşma yapmadıklarını açıkladı.

Uganda Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Henry Okello Oryem de Uganda ve İsrail arasında böyle bir anlaşma olmadığını kaydetti.

İsrail, ülkede yaşayan Sudan ve Eritre kökenli göçmenlere ülkeyi terk etmelerini ya da Ruanda veya Uganda gibi üçüncü ülkelere göç etmeleri çağrısında bulunmuş ve nisan ayından önce ülkeyi terk edeceklere 3 bin 500 dolar para vereceğini, aksi halde gözaltına alınabileceklerini açıklamıştı.

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Afrikalı GöçmenlerIsrailRuandaUganda
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