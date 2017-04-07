KIGALI (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'da ilaç ve kan gibi acil ihtiyaçlar, "taşıyıcı dronlar" sayesinde bölgelere hızlıca ulaştırılabiliyor.

Yaklaşık 10 kilogramdan az olan ve havada 150 kilometre mesafe katedebilen bu dronlar, 6 ay önce Ruanda'da kullanılmaya başlandı.

Ruanda Sağlık Bakanı Diane Gashumba, AA muhabirine açıklamasında, hayat kurtarma amacıyla tasarlanan taşıyıcı dronların Ruanda'daki testlerde başarılı olduğunu söyledi.

Gashumba, "Ülkede sıtma ve ölümcül hastalıklar için bazı durumlarda çok acil kan ihtiyacı duyulabiliyor. Bu dronlar ihtiyacı karşılamaya yardımcı olarak hayat kurtarıyor." dedi.

Araçlarla zor ulaşılan ülkenin kırsal kesimlerine kadar ilaç ve kan torbası götürmeyi başaran, yağmur ve rüzgardan etkilenmeden günlük 150 sefer yapma kapasitesine sahip dronlar, Kaliforniya merkezli bir robot teknoloji şirketi tarafından Ruanda'ya gönderilmişti.

- Komşu ülkelerden yoğun talep var

Şirket yetkilisi Keller Rinaudo, dronların testi başarıyla geçtiğini belirterek, birçok Doğu Afrika ülkesinin bu dronlara talip olduğunu söyledi.

Siparişlerin yönetilmesi için ülkenin güneyindeki Muhanga bölgesinde üs oluşturduklarını dile getiren Rinaudo, ülkede 2020'ye kadar iki üs daha kurmayı hedeflediklerini bildirdi.



Rinaudo, projeyi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Kabgayi Hastanesi Müdürü Espoir Kajibwami de kan ve ilaçların ambulanslarla ulaştırıldığı dönemlerde 5-6 saat beklemek zorunda kaldıklarını ancak bu yeni teknoloji sayesinde bu sürenin 30 dakikaya kadar indiğini vurguladı.

Bu proje için yaklaşık 1 milyon dolar harcayan şirket, 2 dron gönderdiği ülkeye yıl sonuna kadar 15 dron daha teslim etmeyi planlıyor.