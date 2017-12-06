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Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza Mersin'de

- Nkurunziza, Vali Su ile makamında bir araya geldi

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza Mersin'de

MERSİN (AA) - Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Nkurunziza, Vali Su ile makamında bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Su, Ruanda ile Türkiye arasındaki dostluk temelinde ilerleyen ekonomik ilişkinin, bu tür ziyaret ve iş birlikleriyle daha da pekiştirildiğini belirtti.

Mersin'in sahip olduğu doğal, tarihi ve turistik güzellikleriyle mutlaka görülmesi gereken bir il olduğuna dikkati çeken Su, heyetin kentteki organize sanayi bölgelerinde incelemede bulunmalarının faydalı olacağını anlattı.

Büyükelçi Nkurunziza da Ruanda Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pol Kagami'nin istekleri doğrultusunda 2 ülke arasında daha fazla ekonomik ilişki kurmak için kente geldiklerini bildirdi.

Mersin'in turizm, sanayi, ticaret ve lojistik alanlarında olduğu gibi tarımsal üretim ve ihracatta da çok büyük ekonomiye sahip olduğunu vurgulayan Nkurunziza, tarımsal üretime dayalı ekonomisi bulunan Ruanda'nın bu alanda daha da geliştirilebilmesi noktasında buradan edinecekleri birçok bilgi ve tecrübe bulunduğunu kaydetti.

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