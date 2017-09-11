Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Nkurunziza Uşak'ta

UŞAK (AA) - Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkeleri ile ilgili çalışmalarını yakından takip etiklerini ve önemsediklerini söyledi.

Uşak Valisi Salim Demir'i ziyaret eden Nkurunziza, Türkiye ile Ruanda arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla Türkiye'nin değişik illerini gezdiğini ifade etti.

Tekstil ve seramik alınında Uşak'ın güçlü iller arasında olduğunu bildiğini kaydeden Nkurunziza, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkeleri ile ilgili çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve çok önemsiyoruz. Karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ülkeler arasında olduğu gibi kişiler arasında da olursa çok daha iyi olur. Bu yüzden arkadaşlık ve iş fırsatları için buradayım. Biz seramik, tekstil ve tarım alanlarında Uşaklı iş adamlarıyla çalışmak istiyoruz."

- Arakanlı Müslümanların katledilmesi

Nkurunziza, gazetecilerin Arakanlı müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin sorusu üzerine, dünya ülkelerinin 1994'de Ruanda'da olup bitenlerle ilgilenmeyi reddettiğini, yaşananları soykırım olarak bile adlandırmayı kabul etmediklerini, ülkesinin bu tarihten sonra tam bir rönesans geçirdiğini ifade etti.

Ruanda'nın bugün Afrika'da modern, kıtadaki en güvenli ülkelerden biri olduğunu, iç güvenlik sistemlerini güvenli şekilde inşa ettiklerini dile getiren Nkurunziza, "Bütün bunları yaptık çünkü 1994'de bizim başımıza gelenlerin başka birilerine gelmesini istemiyorduk. Myanmar'daki olaylar haberlere çıktı. Bu yönden güzel bir sonuç bulunabileceğini düşünüyorum." dedi.

Uşak Valisi Salim Demir, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ellerinden gelen katkıyı ortaya koyacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerine karşı yürüttüğü politikaların olumlu yansımalarını gördüklerini ifade eden Demir, dostluk ilişkilerinin her geçen gün gelişeceğini dile getirdi.

- "Ruanda, FETÖ okulunu kapattı"

TBMM Ruanda Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ise Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ile iki gün kentte bazı temaslarda bulunacaklarını belirterek, "Büyükelçi Nkurunziza, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bizi yalnız bırakmadı, yanımızda olduklarını kuvvetli şekilde dile getirdi. Bununla da yetinmeyip 3 Haziran'da ülkelerindeki FETÖ okulunu kapattı. Bu dostluk göstergesinin akabinde ilimizde kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Vali Demir, ziyaret sonunda Nkurunziza'ya Uşak kilimi hediye etti, Nkurunziza da Demir'e nesli tükenmekte olan ve çoğunluğu Ruanda'da yaşayan dağ gorilinin tablosunu takdim etti.

Büyükelçi Nkurunziza daha sonra Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı ziyaret etti.