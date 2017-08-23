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"Rueff" tekniği ile kurbanlıkların acı çekmesi önleniyor

- Uzmanlara göre kurbanlıkların kesim sırasında eziyet çekmeden yatırılması amacıyla kullanılan "rueff" tekniği sayesinde istenmeyen kazaların da önüne geçilebilir

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Uzmanlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kesim sırasında hayvanların eziyet çekmeden yatırılması ve istenmeyen kazaların önüne geçilmesi amacıyla "rueff" tekniğini önerdi.

Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası'nda, gazetecilere "rueff" tekniğini anlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik İşleri ve Mezbahalar Şube Müdürü Yakup Bilal, bu teknik sayesinde hayvanların acı çekmeden yatırıldığını söyledi.

Tekniğin 8 metrelik düz bir urgan ile yapıldığını belirten Bilal, şunları kaydetti:

"Hayvan üzerinde kullandığımız rueff tekniği 4 düğüm ve beş hamleden oluşan bir tekniktir. İlk önce hayvanın boynuzuna kör düğüm yapıyoruz, kör düğüm yaptıktan sonra boynunun altından geçecek yay yapacak şekilde düğümü yapıyoruz. Bu düğüm hayvanın göğüs boşluğundan tekrar yay şeklinde yapılıyor, bu yayın devamından da karın bölgesinden en son yayımızı yaparak hayvanın kuyruk tarafından 3 kişi ile çekerek hayvanı yere indiriyoruz."

Bilal, vatandaşların kurban kesiminde "rueff" yöntemini kullanmaları durumunda, hem hayvanların acı çekmeyeceğini hem de istenmeyen kazaların önüne geçileceğini ifade etti.

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"Rueff"KahramanmaraşKurban BayramıTeknik
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