Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar çanakkale türkiye kırıkkale AK PARTİ ABD
Hedef büyüttüler
Hedef büyüttüler
Genişbant seferberliği
Genişbant seferberliği
2020’de Yollarda!
2020’de Yollarda!
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
NVIDIA’nın yeni Game Ready sürücüsü
NVIDIA'dan yenilikler

Ruhani'den "dış borcu azalttık" açıklaması

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin dış borcunu azalttıklarını ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini söyledi

Ruhani'den
banner17

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımlara maruz kalmalarına rağmen ülkenin dış borcunu 12 milyar 400 milyon dolardan 9,5 milyar dolara düşürdüklerini bildirdi.

İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin Şirvan kentini ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı açıklamada, çok zor şartlardan geçtiklerini ifade etti.

Ruhani, 14 aydır ABD'nin şiddetli yaptırımlarına maruz kalmalarına rağmen 2017’de 12 milyar 400 milyon dolar olan dış borcu 9,5 milyar dolar civarına indirdiklerini bildirdi.

Başka bir ülkenin bu yaptırımlara maruz kalması durumunda ayakta kalamayacağını savunan Ruhani, İran'ın ABD'ye karşı direndiğini ve Washington yönetiminin kendilerine karşı devreye koyduğu tüm politikaların "başarısızlıkla sonuçlandığını" söyledi.

ABD yaptırımları karşısında zorlandıklarını ancak yabancıların ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini belirten Ruhani, ülkede geçen yıl yüzde 12,1 olan işsizlik oranının bu yıl 10,8'e düştüğünü ve 321 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.

Ruhani, ziyareti kapsamında Kuzey Horasan eyaletinde birçok projenin açılışını da gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
IranRuhaniTahran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5