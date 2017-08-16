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Ruhani'nin "nükleer anlaşmadan çekilme" tehdidi

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: - "İran'ın nükleer anlaşmayı dünyayı rehin almak için kullanmasına izin verilmemeli"

Ruhani'nin

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'ın nükleer anlaşmayı dünyayı rehin almak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Haley, yaptığı yazılı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "ABD'nin yeni yöneticileri, nükleer anlaşma öncesi yaptırım ve baskı siyasetine dönme niyetinde olurlarsa, biz de saatler içinde anlaşma öncesi şartlardan daha ileri bir duruma dönmekte tereddüt etmeyiz." şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Nikki Haley, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırım kararı aldığını hatırlatarak, bu yaptırım kararının "İran'ın dünya genelinde terörü desteklemesi, silah kaçakçılığı, provokatif füze programı ve insan hakları ihlalleri" nedeniyle alındığını savundu.

Bu yaptırımların, İran ile P5+1 (ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Çin ve Rusya) ülkelerinin vardığı nükleer anlaşma ile ilgili olmadığını belirten Haley, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın nükleer anlaşmayı dünyayı rehin almak için kullanmasına izin verilmemeli. İran'ın hiçbir şart altında nükleer silaha ulaşmasına müsaade edilmemeli. Bununla beraber İran'ı, füze fırlatması, terörü desteklemesi, insan haklarını hiçe sayması ve BMGK kararlarını ihlal etmesi nedeniyle hesaba çekmeyi sürdürmeliyiz."

Açıklamada, Haley'in gelecek hafta Viyana'ya giderek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını ziyaret edeceği ve İran'ın nükleer eylemlerini görüşeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başında, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren yasa tasarısını onaylamıştı.

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İran'ın Nükleer EylemleriJCPOANikki Haley
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