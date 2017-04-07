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Rum Meclisi 'Enosis' kararını iptal etti

Rum Meclisi, "Enosis referandumunun Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararı iptal etti.

Rum Meclisi 'Enosis' kararını iptal etti

LEFKOŞA (AA) - Temsilciler Meclisi, Demokratik Seferberlik Partisi'nin (DİSİ) kararın Milli Eğitim Bakanlığa devredilmesine yönelik önerisini oyladı.

DİSİ'nin önerisine, 30 milletvekili kabul oyu verirken 20 milletvekili ret oyu kullandı.

Kıbrıs müzakereleri 11 Nisan'da yeniden başlayacak

Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun, yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı. 16 Şubat'ta Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yapılan liderler görüşmesinde, Rum lider Nikos Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak, masadan kalkmıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının "Enosis referandumunun okullarda kutlanması" kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

Muhabir: Murat Demirci



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DünyaKKTCRum Meclisinin Enosis Referandumunun Kutlanması Kararı
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