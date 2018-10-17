"Rus Avangardı" sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), "Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Yapılan açıklamaya göre, Rus Avangardı'nın sanat ve tasarımını 500'den fazla eserle temsil eden kapsamlı sergi, Sabancı Holding katkılarıyla hazırlandı.

Serginin açılışı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, şimdiye kadar, Picasso'dan Monet'ye, Rembrandt'tan Miro'ya, birçok ismin müze çatısı altında sanatseverlerle buluşmasına katkı sağladıklarını söyledi.

Sabancı, sanatın insanı ve toplumları yakınlaştırdığına dikkati çekerek, "Bu sergi de bu yakınlaşmanın ve işbirliğinin çok iyi bir örneğini bizlere sunuyor. Bu sergimizde de dünyanın en önemli müzeleri ile işbirliği yapma geleneğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Özel koleksiyonlardan 513 eser

Kadın sanatçıların bu dönemde ilk defa bu kadar sanatın içinde görüldüğünü belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Tıpkı günümüzde teknolojinin yarattığı etki gibi, bu dönemin de yansımalarını yaşamın içinde, tekstil, sinema, tiyatro gibi her türlü alanda gözlemliyoruz. Bu sergi yaşamın içinde bir dönemi ve dönüşümü anlatıyor. Teknoloji ve tasarım bu dönemde yan yana gidiyor. Biz de Sabancı Holding'de yeni bir dönemi çalışıyoruz. Odağına teknolojiyi koyduğumuz 'Yeni Neslin Sabancısı' vizyonumuzla bir dönüşümün içindeyiz, parçasıyız."



Sergiyle ilgili bilgi veren SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer de Rusya'da 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan sanata işaret ederek, "Sanatta yenilik hareketleri, savaş ve devrimlerin yaşandığı 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bir daha tekrarı mümkün olmayacak bir 'topyekün sanat' akımına dönüşmüştü. 'Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek' sergimiz, müzikten edebiyata, tiyatrodan resim ve heykele, mimariden sinema sanatına ve bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede sanat ve bilimin yan yana oluşturduğu müthiş bir ivmeyi temsil eden Rus Avangardı'nın sanat tarihindeki önemli yerini kapsamlı bir seçkiyle yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nazan Ölçer ile Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi - Costakis Koleksiyonu Müdürü Dr. Maria Tsantsanoglou'nun eş küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide, Costakis Koleksiyonu'nun yanı sıra Moskova'daki Tüm-Rusya Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Multimedya Sanat Müzesi ile Avrupa'nın önde gelen özel koleksiyonlarından seçilen 513 eser yer alıyor.

- Son gün 1 Nisan 2019

Rus Avangardı'nın izlediği yolu 1900'lerden 1930'ların sonuna kadar takip eden sergide Kazimir Maleviç, Vladimir Tatlin, Vasili Kandinski, Olga Rosanova, Liubov Popova gibi dönemin belirleyici isimlerinin eserleri bir araya geliyor.

Sergide, dönem boyunca faaliyet gösteren ve sanatı hayatın her alanına yaymayı hedefleyen sanatçı ve okullar, resim, tasarım, edebiyat, film ve tiyatro alanlarındaki zengin üretkenlikleriyle temsil ediliyor.



"Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek" sergisi, hem Rus Avangardı'nın hayatı yeniden düzenlemeye yönelik idealinin kapsamını hem de halk sanatıyla ilişkisinin tarihini gözler önüne seriyor.

Sergi programında ayrıca, Rus Avangardı'nın farklı disiplinlerdeki üretiminin derinlemesine ele alınacağı film gösterimleri, edebiyat etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları yer alıyor.



Rus Avangardı'nın dönemin kültürel atmosferinde yol açtığı dönüştürücü etki, sergide eserlerin yanı sıra konstrüksiyonlar ve yeniden canlandırmalarla yansıtılıyor.



Sergi, 1 Nisan 2019'a kadar izlenebilecek.



