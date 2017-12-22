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Rus bilgisayar korsanları 200'den fazla gazeteciyi hedef almış

PARIS (AA) - Rus bilgisayar korsanlarının, ABD'nin 2016 başkanlık seçiminin yanı sıra gazetecileri de hedef aldığı ileri sürüldü. Associated Press (AP) haber ajansı, siber güvenlik şirketi Secureworks tarafından yayımlanan verileri ve...

Rus bilgisayar korsanları 200'den fazla gazeteciyi hedef almış

PARIS (AA) - Rus bilgisayar korsanlarının, ABD'nin 2016 başkanlık seçiminin yanı sıra gazetecileri de hedef aldığı ileri sürüldü.

Associated Press (AP) haber ajansı, siber güvenlik şirketi Secureworks tarafından yayımlanan verileri ve 40 gazeteciyle yapılan mülakatları inceledi.

AP'ye göre, Fancy Bear olarak bilinen korsan grubu 2014 yılının ilk aylarından 2017 yılının son aylarına kadar 200'den fazla gazeteci ve editörünün Gmail hesaplarına sızmaya çalıştı.

Gazetecilere ve arkadaşlarına yemleme e-postası atan bilgisayar korsanlarının hedef aldıkları kişiler arasında Moskova'da görev yapan 50 yabancı gazeteci ve Rusya'nın büyük şehirlerinde yaşayan blog yazarları bulunuyor.

Verilere göre, gazeteciler özellikle Rusya karşıtı haberler yapmaya başladıktan sonra hedef alındı.

Rusya'nın 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine Amerika'da soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma, ABD Kongresinde ve Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın uhdesinde devam ediyor.

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Fancy BearGazeteciHackerRus
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