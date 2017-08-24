Rus bombardıman uçakları Güney Kore hava savunma sahasına girdi

SEUL (AA) - Rus bombardıman uçaklarının Güney Kore'nin hava savunma sahasına girdiği bildirildi.

Yonhap ajansının adının açıklanmasını istemeyen bi̇r yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Rus bombardıman uçaklarının dün sabah Hava Savunma ve Tanımlama Sahasını (KADIZ) kısa süreliğine ihlal etmesi üzerine savaş uçakları havalandı.

Tupolev Tu-95 tipi Rus uçaklarının KADIZ'a girmesi üzerine Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait jetlerin acil sortiler yaptığını söyleyen yetkili, Rus uçaklarının, Güney Kore hava sahasını ise ihlal etmediğini belirtti.

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman uçaklarının Pasifik Okyanusu ve diğer birçok denizdeki "tarafsız sularda programlı uçuşlar" yaptığını açıkladı.

KADIZ, olası hava saldırılarına karşılık vermek için hava sahasının ötesinde yer alıyor.