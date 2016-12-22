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Rus Büyükelçi Karlov'un cenaze töreni

- Karlov, Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeki törenin ardından Moskova'da defnedildi

Rus Büyükelçi Karlov'un cenaze töreni

MOSKOVA (AA) - Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen dini törenin ardından Moskova'da defnedildi.

Karlov'un ailesi ve yakınlarının katıldığı töreni Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetti.

Karlov, dini törenin ardından Moskova'daki Himki mezarlığında toprağa verildi.

Karlov için ilk tören sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenmişti. Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Karlov'un ailesi ve yakınları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra bakanlık çalışanları ve siyasi parti liderleri katılmıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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