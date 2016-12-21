Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Örgütü, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna taziye ziyaretleri devam ediyor.

Konsolosluğun önünde çelenklerin bulunduğu alana karanfil bırakan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve beraberindekiler, Rus Başkonsolos Andrey Podelyshev ile bir süre görüştü. Canpolat, taziye defterini imzaladı.

Canpolat, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de uzun dönem görev yapan Karlov için başsağlığı ziyaretine geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizde Büyükelçiyi koruyamadığımız için üzgünüz. Ülke adına özür dilemek gerekiyor. Özür diledik, kendi ülkemizdeki bir büyükelçiye sahip çıkamadığımız için. Özellikle Ortadoğu'da ve son olarak Suriye'de artık barış mesajlarının etkili olmaya başlayacağı bir dönemde bu ölümün gerçekleşmesi, Suriye'de barış istemeyenlerin, barıştan yana olmayanların etkili olduğunu gösteriyor. Buraya gelişimizin siyasi başka bir amacı yok. Son dönemlerde terör olaylarının hızla artığı bir süreçte CHP olarak terör nereden, kimden ve nasıl gelirse gelsin, her türlü teröre karşı olduğumuzu ve terörle mücadele edeceğimizi; barışın, demokrasinin ve özgürlüğün yanında yer alacağımızı belirtmek istiyorum."

Öte yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna taziye ziyaretinde bulunarak, Başkonsolos Andrey Podelyshev ile görüştü.