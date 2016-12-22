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Rus büyükelçinin öldürülmesine yönelik soruşturma

- Saldırıyı gerçekleştiren Altıntaş'ın adına kayıtlı telefon hattının HTS incelemesinde, saldırganın sıklıkla görüştüğü 8 kişinin "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi - Bu kişilerin Altıntaş ile aynı şubede çalışan ve meslekten ihraç edilen, biri başkomiser, biri komiser yardımcısı olmak üzere 7 polis ve Denizli'de bir esnaf olduğu belirlenirken, saldırganın bu kişilerle ne amaçla görüştüğü ve bağlantıları araştırılıyor

Rus büyükelçinin öldürülmesine yönelik soruşturma

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın adına kayıtlı telefon hattının HTS incelemesinde, saldırganın sıklıkla görüştüğü 8 kişinin "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırganın bağlantılarını araştıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını derinleştirdi.

Bu kapsamda, soruşturmayı yürüten savcıların yönetiminde kurulan özel çalışma grubu, saldırgan adına kayıtlı telefon hattının HTS incelemesini yaptı. İnceleme sonucu Altıntaş'ın sıklıkla görüştüğü kişiler belirlendi. Bunların arasında 8 "ByLock" kullancısının olduğu tespit edildi.

Bu kişilerin, saldırgan ile aynı şubede çalışan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayımlanan KHK'lar ile emniyet teşkilatından ihraç edilen bir başkomiser, bir komiser yardımcısı ile 5 polis memuru olduğu, diğer şahsın ise Denizli'de esnaflık yaptığı öğrenildi.

Saldırganın bu kişilerle hangi amaçla bağlantı kurduğu araştırılıyor.

Öte yandan, saldırgan Altıntaş'ın, adına kayıtlı telefon hattı dışında kullandığı akıllı telefona ilişkin inceleme de sürüyor.

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ByLockHTS KayıtlarıMevlüt Mert AltıntaşRus Büyükelçinin öldürülmesine Yönelik Soruşturma
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