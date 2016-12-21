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Rus Büyükelçisini öldüren Altıntaş'ın otopsi işlemleri tamamlandı

- Saldırgan Altıntaş'ın hiçbir yakınının cenazeyi teslim almak için başvuruda bulunmadığı öğrenildi

Rus Büyükelçisini öldüren Altıntaş'ın otopsi işlemleri tamamlandı

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri sona erdi.

Altıntaş'ın cenazesini almak için şu ana kadar hiçbir yakınının başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim edilebileceği belirtildi.

Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile akrabası olduğu öğrenilen iki kişi, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp KurumuMevlüt Mert Altıntaş
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