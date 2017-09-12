Rus haber ajansı eski çalışanına ABD'de soruşturma iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'de, Rus haber ajansı Sputnik'in Beyaz Saray eski muhabiri Andrew Feinberg'in, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından sorgulandığı iddia edildi.

Amerikan Yahoo News haber sitesinde yer alan habere göre, FBI yetkililerinin 1 Eylül'de Feinberg'i yaklaşık iki saat sorguladığı kaydedildi.

Soruşturmanın, devam eden Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olup olmadığının bilinmediği vurgulanan haberde, Feinberg'in, "Amerikan yasalarını ihlal edecek şekilde Rus hükümeti için lobi faaliyetinde bulunup bulunmadığının" araştırıldığı öne sürüldü.

FBI ile görüşmesinin ardından Feinberg'in Sputnik e-postaları da dahil çok sayıda bilgi ve belgeyi içeren bir taşınır belleği yetkililere verdiği de ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in ofisi, Feinberg'in geçirdiği soruşturmanın kendi soruşturmalarının bir parçası olduğu yönündeki iddiaları doğrulamadı. Sputnik'in Washington ofisinden Mindia Gavasheli ise Yahoo News'e yaptığı açıklamada olayı "histeri" şeklinde tanımladı.

ABD'de Kongrenin yanı sıra özel yetkili savcı Mueller de "Rusya'nın 8 Kasım 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddialarını" araştırıyor.