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Rus jeti ABD savaş uçağı için havalandı

- Rus Su-27 jeti, ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına Baltık Denizi üzerinde önleme uçuşu yaptı

Rus jeti ABD savaş uçağı için havalandı

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına, Baltık Denizi üzerinde Rus jeti tarafından önleme uçuşu yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırları boyunca hareket eden bir uçak tespit edilmesinin ardından bölgeye en yakın üsten Su-27 tipi jetin havalandığı belirtildi.

Rus jetinin, ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağına Rusya sınırlarından uzaklaşana kadar güvenli mesafede eşlik ettiği kaydedildi.

Rus savaş uçakları en son mayıs ayında Karadeniz üzerinde Rusya sınırına yaklaşan bir ABD uçağı için havalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDRusyaSavaş Uçağı
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