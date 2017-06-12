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Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı

- Rus muhalif Navalnıy, Moskova'da düzenlenecek protesto öncesi evinin önünde gözaltına alındı

Rus muhalif Navalnıy gözaltına alındı

MOSKOVA (AA) - Rusya'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'ın Moskova'da düzenlenecek protesto öncesinde evinin önünde gözaltına alındığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerin öne çıkan isimlerinden biri olarak tanınan Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aleksey'i evimizin önünde gözaltına aldılar. Planların (protesto) değişmediğini iletmemi istedi." ifadesini kullandı.

Navalnaya, eşinin polis aracına bindirilirken çekilen fotoğrafını da paylaştı.

Evinin önünde gözaltına alınan Navalnıy'ın, Danilov semti polis merkezine götürüldüğü ifade edildi.

Navalnıy, bugün Moskova'nın merkezinde yer alan Tverskaya Caddesi'nde protesto düzenleyeceğini duyurmuştu.

Başkentte Navalnıy'ın çağrısı üzerine 26 Mart'ta gerçekleştirilen protestolarda 500'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
NavalnıyPutinRusya
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