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Rus muhalif Navalnıy'nın başkanlık adaylığı reddedildi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Navalnıy'nın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığı reddedildi.

Rus muhalif Navalnıy'nın başkanlık adaylığı reddedildi

MOSKOVA (AA) - Rus muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy'na devlet başkan adaylığı yolu kapandı.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları ve mahkum edilmesi nedeniyle Navalnıy'nın Rusya'daki seçim yasası uyarınca gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olamayacağı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yapılan protesto gösterilerinin öne çıkan isimlerinden biri olan muhalif aktivist, blog yazarı ve avukat Navalnıy, dolandırıcılık suçundan 2014'te hapse mahkum edilmişti.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, bir süre önce yaptığı açıklamada, geçmişteki mahkumiyetinden ötürü Navalnıy'ın başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını birçok kez belirtmişti.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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DünyaNavalnıyPutinRusyaSeçim
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