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Rus Senatör Puşkov:

- "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan haklı. ABD'nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok olgu var. (ABD) Dışişleri Bakanlığının bariz olan bu durumu inkar etme çabaları saçma"

Rus Senatör Puşkov:

MOSKOVA (AA) - Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi senatörlerinden Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koalisyon güçlerinin DEAŞ dahil olmak üzere YPG/PYD terör örgütlerine destek verdiği yönündeki açıklamalarında haklı olduğunu belirtti.

Puşkov, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan haklı. ABD'nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok olgu var. (ABD) Dışişleri Bakanlığının bariz olan bu durumu inkar etme çabaları saçma." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söylemişti:

"Koalisyon güçleri, ne diyorlardı başından, başında söyledikleri şuydu 'DEAŞ, terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu, tam aksine terör örgütüne DEAŞ da dahil olmak üzere YPG/PYD bunlara destek veriyorlar, çok açık net ortada. Hepsinin tescilli olarak bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle, şu anda biz diyordum ya kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz."


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