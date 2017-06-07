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Rus turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde Rus uyruklu bir turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelin görevlisi, temizlemek için girdiği odanın banyosunda ilçede tatilini sürdüren...

Rus turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde Rus uyruklu bir turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelin görevlisi, temizlemek için girdiği odanın banyosunda ilçede tatilini sürdüren Rus uyruklu Pavel Potov'u (46) yerde hareketsiz halde bulunca durumu otel yönetimine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Potov'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Potov'un cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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JandarmaKemerRus Turist ölü Bulundu
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