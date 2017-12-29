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Rus turistler Kayseri'de karanfillerle karşılandı

- Kayak için Erciyes'i tercih eden 224 kişilik Rus kafilesi, ilk kez gerçekleştirilen Moskova-Kayseri uçuşuyla Kayseri'ye geldi - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı: - "Kayseri tarihinde ilk defa yabancı bir kafile, direkt uçuşla kente indi"

Rus turistler Kayseri'de karanfillerle karşılandı

KAYSERİ (AA) - Moskova'dan direkt uçuşla Kayseri'ye gelen Rus kafilesi, Erkilet Havalimanı'nda karanfillerle karşılandı.

Kayak yapmak için Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 224 kişilik Rus kafilesi, ilk kez gerçekleştirilen Moskova-Kayseri uçuşuyla Erkilet Havalimanı'na geldi.

Burada karanfillerle karşılanan kafile, kendileri için hazırlanan kokteyle katıldı.

Kafilede yer alan Ivan Kandybin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sıcak bir karşılama olduğunu belirterek, "Daha önce Antalya'ya gelmiştim. Bu yıl bize Kayseri'yi anlattılar. Biz de kayak için burayı tercih ettik." dedi.

Yaklaşık 25 yıldır Rusya'da yaşayan Niğdeli Fatih Özbek de "Çok güzel bir karşılama oldu. Bu tür organizasyonları görünce ülkem adına seviniyorum. Rusya'da kayak oldukça aktif bir spor. Orada büyük bir potansiyel var. Ülkemizdeki kayak merkezleri bu potansiyeli kullanmalı." ifadelerini kullandı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ise Kayseri'nin tarihi bir gün yaşadığına dikkati çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kente yeni bir vizyon katmak, yeni bir ekonomik kapı açmak için ortaya koyduğu master planının neticelerini vermeye başladığının altını çizen Cıngı, "Kayseri tarihinde ilk defa yabancı bir kafile, direkt uçuşla kente indi. Kafile bir hafta Kayseri ve bölgede vakit geçirecek. Özellikle son yıllarda şehrimizde çok yoğun yerli turist hareketliliği yaşanıyor. Dağ otellerimizin yanı sıra şehir otellerimiz de sürekli dolulukla devam ediyor." şeklinde konuştu.

Cıngı, son yıllarda yapılan uluslararası tanıtımlar ve fuarların somut neticelerini veremeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Moskova'dan Kayseri'ye direkt uçuşla gelen kafile, hem Erciyes'te kayak yapma hem de Kapadokya bölgesini gezme fırsatı bulacak. Şehrimiz bir ticaret ve sanayi kentiyken, yıllardır ticaretiyle, tüccarlarıyla bilinirken bundan sonra turizm sektöründe de adından bahsettirecek. Bundan sonra inşallah yabancı turistler gelmeye devam edecek."

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Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid CıngıErciyes Kayak MerkeziKayseriRus
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