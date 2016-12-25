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Rus uçağı Karadeniz üzerinde düştü

Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.

Rus uçağı Karadeniz üzerinde düştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.

Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Haberde kıyıdan 6 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalara rastlandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya'nın Suriye'deki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu.

Bakanlık, 91 kişinin bulunduğu uçağı arama çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Rus basınında yer alan haberlere göre, uçakta Rus askerler, Kızıl Ordu Korosu ve gazeteciler bulunuyor.

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