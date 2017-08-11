Rus uyruklu öğrencinin yeni hedefi üniversite sınavında derece yapmak

ANTALYA (AA) - FATİH HEPOKUR - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) uygulaması kapsamında yapılan ikinci dönem sınavlarında 120 sorunun tamamına doğru yanıt veren Rus uyruklu Artem İvanov, özel bir lisede yüzde 100 burslu okuyacak.

Artem İvanov, annesi Victoria Trukhanova'nın bir Türk ile evlenmesi nedeniyle 6 yıl önce Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye geldiğinde hiç Türkçe bilmeyen Artem İvanov, ilkokul 3'üncü sınıfa başladığında Türkçe kursuna kaydoldu. İvanov, üvey babası Adnan Kaya ve arkadaşları sayesinde 2 yılda akıcı bir şekilde Türkçe konuşmaya başladı.



Kısa zamanda Türkiye'ye adapte olan ve derslerinde başarı grafiği hızla yükselen İvanov, TEOG birinci dönem sınavında 120 sorudan 118'ine, ikinci dönem sınavında ise 120 sorunun tamamına doğru cevap verdi. TEOG'daki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken İvanov, teklif üzerine Manavgat'ta tam burslu olarak özel bir liseye yerleşti. İvanov, TEOG'daki başarısının ardından Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları'nda da (LYS) derece yapmak istiyor.

Artem İvanov, TEOG sınavındaki başarısının ardından Manavgat'ta özel bir liseden yüzde 100 burs teklifi aldığını söyledi. Ailesiyle teklifi değerlendirdiklerini belirten İvanov, tercih başvuruları başlamadan önce teklifini kabul ettiklerini anlattı.

Yabancı dil nedeniyle özel okulu tercih ettiklerini anlatan İvanov, "Matematik ve fen bilimleri dersleri, aslında fen ve Anadolu liselerinde eğitim gayet iyi seviyede. Ancak İngilizce ve Almanca dersleri zayıf kalıyor. Bu sıkıntıyı göze alarak özel okula başvurmayı tercih ettim." diye konuştu.

- "Türk ve Rus dostluğunun daha da gelişmesini istiyorum"

TEOG'daki başarısını lisede de sürdürmek, üniversite sınavlarında da derece almak istediğini kaydeden İvanov, "Bunun için çok çalışmam gerekecek çünkü lise müfredatı daha zor. Elimden geleni yapacağım." dedi.

Uçak mühendisi olmak istediğini dile getiren Artem İvanov, şunları söyledi:

"Türkiye'ye alıştım, burada yaşamaktan mutluyum. Türkiye'yi çok seviyorum. Uçak mühendisi olup, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de çalışmak istiyorum. Türk ve Rus dostluğunun daha da gelişmesini istiyorum. Turizmle birlikte kültürel bir etkileşimimiz var. Bunun ticari boyutta daha da geliştirilmesini arzu ediyorum."

- "Çok kitap okuyorum"

Yaz tatilini dinlenerek ve tatil yaparak geçirdiğini ve çokça kitap okuduğunu da dile getiren İvanov, ayrıca fiziksel olarak dinç kalmak içinde bir kulüpte uzak doğu sporları yaptığını sözlerine ekledi.



Anne Victoria Trukhanova ise oğlunun Türkiye’de elde ettiği başarısı ile gurur duyduğunu kaydetti. Oğlunun çok iyi devlet okullarına girebileceğini ifade eden anne Trukhanova, "Kolej, bize yüzde 100 burslu okumayı teklif etti. Aile toplantısı yaptık ve özel okulu tercih ettik çünkü uzak şehirlere göndermek istemedik. Mesela Ankara'ya ya da İstanbul'a gidebilirdi. Yanımızda olmasını istedik. Daha 14 yaşında. Böyle düşündük. Bu yüzden koleji tercih ettik." dedi.

Artem'in iyi bir üniversite kazanacağını düşündüğü de dile getiren Trukhanova, oğlunun ODTÜ'de eğitim almasını hayal ettiğini sözlerine ekledi.