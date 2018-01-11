Ruslar Erciyes'i sevdi

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Moskova-Kayseri arasında ilk kez gerçekleştirilen direkt uçuşla kente gelen Rus turistler, önemli yatırımlarla son yıllarda yurt dışında da adını duyurmaya başlayan Erciyes Kayak Merkezi'ne adeta hayran kaldı.

Kayak için Türkiye'nin önemli merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 224 ve 240 kişilik iki kafile, ilk kez gerçekleştirilen Moskova-Kayseri uçuşuyla 29 Aralık'ta Erkilet Havalimanı'na geldi.

Burada karanfillerle karşılanan ve kendileri için düzenlenen kokteyle katılan Rus turistler, daha sonra Erciyes Kayak Merkezi'ne geçti. Yeni yıl coşkusunu Erciyes'te yaşayan Rus turistler, kayak merkezinde keyifli bir tatil geçirme fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kente yeni bir vizyon katmak, yeni bir ekonomik kapı açmak için ortaya koyduğu master planı neticesinde Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasına giren ve yurt dışına açılan Erciyes'te, dünya standartlarında sunulan hizmetler, Rus turistleri adeta büyüledi.

Moskova-Kayseri arasında ocak ve şubatta her hafta gerçekleştirilecek direkt uçuşlarla Kayseri'ye gelecek turistleri ağırlayacak Erciyes'in, kış sezonunda yaklaşık 5 bin Rus turisti misafir etmesi bekleniyor.

Rus turistlerin konakladığı otelin yetkilisi Gizem Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'e gelen Rusların özellikle kapalı gondolları çok beğendiklerini söyledi.

Rus turistlerin pist uzunluğundan memnun kaldıklarını belirten Dönmez, "İlk iki kafile Erciyes'e tekrar gelmek istiyor. Bazıları şubat ayında tekrar geleceklerini söyledi. Seneye gelmeyi düşünenler de var. Bu ay sonuna kadar Moskova-Kayseri uçuşları devam edecek. Daha yoğun bir şekilde Rusların kayak merkezimize gelmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

- "Soçi'den daha uygun"

Kafilede yer alan Kirill Kobka Erciyes'i çok beğendiğini ve görülmeye değer bir yer olduğunu dile getirdi.

Tekrar gelmeyi düşündüğünü vurgulayan Kobka, birçok kayak merkezine gittiğini, Erciyes'i geçen yıldan beri Rusya'da yapılan tanıtımlardan görerek geldiğini aktardı.

Aynı kafilede bulunan ve Erciyes'e hayranlığını aktaran Kirill Aitov ise "Daha önce Soçi'deki kayak merkezine gitmiştim. Erciyes'i oradan daha çok beğendim. Ayrıca burası fiyat olarak Soçi'den daha uygun. Hem kayak hocalarından hem de yemeklerinden çok memnun kaldım." dedi.

Mariya Melnikayte da "Erciyes'i çok beğendim. Kar kalitesi çok iyi. Hava da çok güzel. Tesisler çok profesyonel ve rahat. Her şey kayak yapmak için uygun." ifadelerini kullandı.

Konstantin Aitov ile Tatiana Kobka ise Soçi gibi uzun pistleri bulunan Erciyes'i çok beğendiklerini dile getirdiler.