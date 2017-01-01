Rusya 2017'e merhaba dedi

MOSKOVA (AA) - Rusya'nın başkenti Moskova, 2017 yılına havai fişek gösterileriyle merhaba dedi.

Binlerce Moskovalı, Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen özel televizyon programı nedeniyle yeni yılı meydanın karşısındaki alandan havai fişek gösterilerini seyrederek karşıladı. Başkentliler, tarihi meydanın arka planda olduğu görkemli havai fişek gösterileriyle coştu. Moskovalılar, yeni yılı gönüllerince eğlenerek, şarkılar söyleyerek ve dans ederek kutladı.

Şehirde yıl başı eğlenceleri için birçok meydan ayrıldı. Moskovalılar, muhteşem ışık şovları, havai fişek gösterileri ve birbirinden renkli organizasyonlarla doyasıya eğlendi.

- 2017'de de renkli hayat devam edecek

Moskova'da yeni yıl heyecanı, ocak ayının ortasına kadar sürecek. 9 Ocak'a kadar resmi tatil ilan edilen Rusya'nın başkentinde, tatil boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kentteki bazı müzeler ve sergi salonları, tatil boyunca ücretsiz hizmet verecek. Şehirde bu amaçla 60'ın üzerinde fuar alanı kuruldu. Kentte yaklaşık 400 farklı program gerçekleştirilecek.