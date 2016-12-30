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Rusya, ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyecek

- Rusya Devlet Başkanı Putin: "Karşılık verme hakkını saklı tutarak, sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz. Kimseyi göndermeyeceğiz"

Rusya, ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyecek

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Rusya'da görev yapan diplomatlarını sınır dışı etmeyeceklerini açıkladı.

Putin, yaptığı yazılı açıklamada, "Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus diplomatların ABD'den dönerek yeni yıl tatilini Rusya'da geçireceğini belirten Putin, "Amerikalı diplomatlar için problem oluşturmayacağız. Kimseyi göndermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin, ABD'nin yeni yaptırımlarını ikili ilişkilere daha fazla zarar vermeye yönelik bir provokasyon olarak nitelendirerek, bu durumun Rus-Amerikan halklarının ve dünya istikrarının zararına olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Obama'nın görevini bu şekilde tamamlamasından üzüntü duyduğunu dile getiren Putin; Obama, Trump ve Amerikan halkının yeni yılını kutladı.

ABD, Rusya'nın başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle dün Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşkenin boşaltılması talep edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etmişti.

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ABDPutinRusya
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