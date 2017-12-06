Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi çin ABD kuzey kore
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler
Örnek sorular yayımlandı
Örnek sorular yayımlandı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor

Rusya atletlerin olimpiyatlara katılmasına engel olmayacak

- Rusya Devlet Başkanı Putin: - "Atletlerin 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na bağımsız bir şekilde katılmalarına herhangi engel konulmayacak" - "Bize verilen cezanın adil olduğunu düşünmüyoruz çünkü cezada toplu sorumluluk ilkesi uygulandı. Dünyadaki hiçbir hukuk sisteminde toplu sorumluluk ilkesi uygulanmaz”

Rusya atletlerin olimpiyatlara katılmasına engel olmayacak

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, atletlerin 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na bağımsız bir şekilde katılmalarına herhangi engel konulmayacağını belirterek, “Olimpiyatlara bağımsız bir şekilde katılma kararı atletlere aittir. Bize verilen cezanın adil olduğunu düşünmüyoruz.” dedi.

Putin, Rusya'nın 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesiyle ilgili, Rusya’nın da bu süreçte kısmen hatalı olduğunu söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) ise bu hataları bahane ederek Rusya’yı adil olmayan bir şekilde cezalandırdığını savunan Putin, “Çünkü cezada toplu sorumluluk ilkesi uygulandı. Dünyadaki hiçbir hukuk sisteminde toplu sorumluluk ilkesi uygulanmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus atletlerin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na bağımsız bir şekilde katılmalarına ise herhangi engel konulmayacağını vurgulayan Putin, “Olimpiyatlara bağımsız bir şekilde katılma veya katılmama kararı tamamen atletlere ait olacak.” diye konuştu.

İsviçre'nin Lozan kentinde dün düzenlenen IOC İcra Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Rusya'nın 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği duyurulmuştu. Doping testleri temiz çıkan Rus atletlerin ise olimpiyatlara bağımsız olarak katılabileceği ve "Rusya'dan katılan olimpik atlet" unvanıyla mücadele edebileceği ifade edilmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
OlimpiyatPutinRusya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5