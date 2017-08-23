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Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Şuvalov Özbekistan'da

- Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Mirziyoyevle görüşen Şuvalov: - "Rusya, Özbekistan ile stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye ve pekiştirmeye hazır"

Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Şuvalov Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Rusya Birinci Başbakan Yardımcısı Igor Şuvalov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Şuvalov, bazı ziyaretler için geldiği Özbekistan'da Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Mirziyoyev görüşmede, Şuvalov'u Özbekistan-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonunun Rusya Eş Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede tarafların, yılın ilk 7 ayında iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yüzde 14 artışla 2,6 milyar doları bulduğunu ifade ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, geçen ay Özbekistan'dan ithal edilen meyve-sebze ürünlerinin sadeleştirilmiş gümrük işlemleri ile Rusya'ya sevkiyatını öngören "yeşil koridor" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerin ele alındığı da kaydedildi.

Görüşmede, Şuvalov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev'in selamı ve iyi dileklerini Mirziyoyev'e ilettiği belirtilerek, Şuvalov'un, "Rusya, Özbekistan ile stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkilerini daha da geliştirmeye ve pekiştirmeye hazır." ifadelerine yer verildi.

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ÖzbekistanÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat MirziyoyevRusyaRusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov
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