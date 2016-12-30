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Rusya, BMGK'dan Suriye'deki ateşkesi desteklemesini istedi

- Rusya'nın Suriye'deki ateşkes mutabakatını BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bildirildi

Rusya, BMGK'dan Suriye'deki ateşkesi desteklemesini istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Suriye'deki ateşkes mutabakatını BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduklarını söyledi.

Churkin, BMGK'daki Suriye toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyden ülke genelinde dün yürürlüğe giren ateşkesi desteklemelerini isteyeceklerini ifade etti.

BMGK, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanıyor.

Mutabakatın desteklenmesini talep eden kararın yarın BMGK'da oylanması bekleniyor.

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
AteşkesBMGKSuriye
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