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Rusya Büyükelçiliğine taziye ziyaretleri

- Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra İsveç, Bosna-Hersek, Yemen, Güney Kore, İsrail, Estonya ve ABD'nin Ankara misyonlarının temsilcileri Rusya Büyükelçiliğini ziyaret etti

Rusya Büyükelçiliğine taziye ziyaretleri

ANKARA (AA) - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğine gün boyunca taziye ziyaretleri yapıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve belediye meclis üyeleri büyükelçiliği ziyaret etti.

Çiçeklerle çevrili büyükelçilik giriş kapısından içeriye alınan ziyaretçileri, diplomatik ve askeri misyon şefleri karşıladı. Ziyaretçiler yoğun güvenlik önlemlerinden geçirildi.

İsveç, Bosna-Hersek, Yemen, Güney Kore, İsrail, Estonya ve ABD'nin Ankara misyonlarından temsilciler de bugün Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret edenler arasındaydı.

Taziyeye gelenler, karanfillerin çevrelediği salonda Karlov'un fotoğrafını selamlayarak salonun iki yanında bulunan taziye defterinde duygularını paylaştılar.


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Ankara BüyükelçiliğiRusyaTaziye
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