Rusya'dan Türkiye'ye Kıbrıs tepkisi

Türkiye’nin doğalgaz arama faaliyetleri için ikinci sondaj gemisini de Kıbrıs açıklarına göndermesi hakkında Rusya’dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Jeolojik araştırma için Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesine yeni bir Türk gemisinin daha girdiğine dair haberlerden dolayı bölgedeki gelişmeleri endişeyle izliyoruz” denildi.



Rus Dışişleri Bakanlığı, “Kıbrıs’ın egemenliğinin ihlal edilmesinin, Kıbrıs sorununun kalıcı, uygulanabilir ve adil bir şekilde çözülmesine engel olmaktan başka bir sonucunun olabileceğine inanmıyoruz” ifadelerini kullandı. “Tüm taraflara Doğu Akdeniz’de kriz ihtimalini artıracak adımlardan kaçınma ve itidalli hareket etme” çağrısı yapan Rusya, söz konusu tarafları “her türlü anlaşmazlığı diyalog ve birbirinin çıkarına saygı göstererek çözmeye” davet etti. (Deutsche Welle Türkçe)