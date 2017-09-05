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Rusya Devlet Başkanı Putin: Yaptırımlar Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmez

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Kitle imha silahı üretmeyi durduran Saddam Hüseyin'in başına gelenleri herkes biliyor. Dolayısıyla yaptırımlar, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçiremeyecektir." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Yaptırımlar Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmez

ŞİAMIN (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in ev sahipliğinde ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinin Şiamın kentinde düzenlenen BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Liderler Zirvesi çerçevesinde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya olarak Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini kınadıklarını hatırlatan Putin, "Ancak Kuzey Kore, Irak ve Libya'da yaşananları hatırlıyor. Kitle imha silahı üretmeyi durduran Saddam Hüseyin'in başına gelenleri herkes biliyor. Dolayısıyla yaptırımlar, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçiremeyecektir." diye konuştu.

Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümünde, askeri hamlelerle de hiçbir sonuç elde edilemeyeceğini vurgulayan Putin, "(Kuzey Kore) Kendilerini güvende hissetmedikleri sürece asla nükleer programlarından vazgeçmeyeceklerdir." dedi.

Putin, Kuzey Kore'nin kendisini güvende hissetmesi için de uluslararası hukukun yeniden temin edilmesi gerektiğini belirterek, ilgili tüm taraflar arasında diyalog kurulması gerektiğine işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı, Suriye krizine ilişkin de "Suriye'de teröristlerin mağlup olduğunu söylemek için erken ancak Suriye'deki durumun teröristlerin aleyhine son aylarda önemli oranda değiştiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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