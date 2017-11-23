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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin, Ramallah'ta

- Narışkin, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile "bölgedeki son gelişmeler ve ortak öneme sahip bazı meseleleri" görüştü

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin, Ramallah'ta

RAMALLAH (AA) - Resmi temaslarda bulunmak için Batı Şeria'ya gelen Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas'ın Ramallah'taki konutunda bir araya gelen ikili, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülke için ortak öneme sahip bazı meseleleri ele aldı.

Görüşmede, Rusya ile Filistin arasındaki tarihi ilişkilerine vurgu yapan Abbas, Moskova yönetiminin Filistin devleti ve halkına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Abbas, Narışkin'e Filistin'deki son siyasi gelişmeler ve ulusal uzlaşı konusunda atılan adımlar hakkında da bilgi verdi.

SRV Başkanı Narışkin de Ortadoğu barış sürecinde iki devletli çözüm ve uluslararası meşruiyet temeli üzerine kurulu kalıcı bir barışa ulaşılması konusunda ülkesinin verdiği desteği ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.


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FilistinRusya Dış İstihbarat ServisiSergey Narişkin
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