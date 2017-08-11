Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile Kuzey Kore arasında sıcak çatışma ihtimali yükseldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD ile Kuzey Kore arasında sıcak çatışma ihtimali son derece yükseldi. Bu son derece vahim sonuçlara yol açacaktır. Rusya olarak bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD ile Kuzey Kore arasında sıcak çatışma ihtimali yükseldi

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile Kuzey Kore arasında sıcak çatışma ihtimalinin son derece yükseldiğine işaret ederek "Bu son derece vahim sonuçlara yol açacaktır. Rusya olarak bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Lavrov, Rusya’nın Vladimir şehrinde katıldığı bir etkinlikte ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki diyaloğun endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayan Lavrov, “ABD’nin Kuzey Kore’yi ve Kuzey Kore’nin de Guam adasını vurmaya yönelik söylemleri devam ediyor. İki ülke arasında sıcak çatışma ihtimali son derece yükseldi.” diye konuştu.

İki ülke arasında bir çatışma yaşanması halinde birçok insanın hayatını kaybedeceğine işaret eden Lavrov, “Bu son derece vahim sonuçlara yol açacaktır. Rusya olarak bunun olmaması için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Kuzey Kore’nin nükleer silah bulundurmasını Rusya’nın kabul etmeyeceğine dikkati çekerek “Kuzey Kore krizinin çözümü için Rusya ve Çin’in ortak olarak sunduğu bazı tekliflerin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDDünyaKuzey KoreRusyaSergey LavrovSıcak çatışma Ihtimali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5