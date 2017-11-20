Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Aliyev, Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkilerin düzeyinden memnun olduğunu söyledi.

İşbirliği potansiyelinin gelecekte daha da güçleneceğinden emin olduğunu ifade eden Aliyev, bu yıl ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımların arttığını, ulaştırma ve enerji alanlarında faal çalıştıklarını kaydetti.

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini konuşacaklarını bildiren Aliyev, "Azerbaycan bu sorunun kısa sürede çözüme kavuşmasını istiyor." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk 9 ayında yüzde 60 arttığını bildirdi.

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecinden de bahseden Lavrov, "Biz, AGİT Minsk Grubu üçlüsünün bir üyesi olarak bu düğümün çözülmesine yardım etmek ve Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ilerleme kaydetmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Lavrov, temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la da görüşecek.



