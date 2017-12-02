Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İtalya’da

ROMA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de gerginliğin azaltılması maksadıyla belirlenen bölgelerinin ülkenin bölünmesine izin vermeme konusunda ihtiyatlı olmaları gerektiğini söyledi.

İtalya'nın en eski düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI), bu yıl Roma'da üçüncüsünü düzenlediği "MED 2017-Akdeniz Diyalogları Forumu"na katılan Lavrov, pek çok konuda ülkesinin görüşlerini açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran’ın Astana sürecinde karar verip uygulamaya koydukları Suriye’de kritik noktalarda gerginliğin azaltılmasını amaçlayan bölgelere ve Astana sürecinin geleceğine ilişkin konuşan Lavrov, "Gerginliği azaltma bölgelerinin ülkeyi bölünmeye götürmemesi hususunda ihtiyatlı olmalıyız." dedi.

Astana sürecine Ankara ile Tahran’ın katılımının önemine vurgu yapan Lavrov, gerginliği azaltma bölgelerinin sahada gerçek farkı yaratacağını ifade etti.



"Astana süreci, BM’yi geride kalmamaya itti. Rusya, Suriye’de BM şemsiyesi altında yeni bir anayasa ve BM gözetimi altında yapılacak başkanlık seçimlerini öngören bir çözüm istiyor” diyen Lavrov, Suriye’de yeniden yapılanma konusunu bir rejimin değişmesi talebine şartlandırmanın doğru olmadığını söyledi.

Rus bakan, Suriye’de tüm Suriyelilerin olduğu kapsamlı diyaloğun olması gerektiğini dile getirirken, bunun aynı şekilde Irak ve Libya’nın da kapsamlı ulusal diyaloğa ihtiyaç duyduğunu kaydetti.



Ortadoğu'da Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilime de değinen Rusya Dışişleri Bakanı, “Suudi Arabistan ve İran’ın bir şekilde konuşmaya başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir şekilde yardımcı olmaya hazırız. Belki, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) aracılığıyla yeni bir girişimde bulunulabilir.” ifadelerini kullandı.



- ABD’ye İran ve Kuzey Kore çıkışı



İran’ın nükleer programına ilişkin 2015 yılında uluslararası toplum nezdinde varılan anlaşmadan ABD’nin ayrılma taleplerini dillendirmesine ilişkin Lavrov, “Nükleer anlaşma, uluslararası hukukun bir parçasıdır; nokta. Eğer, ABD çıkmak istiyorsa buna biz bir şey yapamayız. ABD, üstlendiği taahhüdü ihlal etmiş olur ki, şayet ABD çıkarsa bu anlaşmadan, nükleer silahlardan arınmasını istediği Kuzey Kore’ye nasıl bir örnek olabilir?" değerlendirmesini yaptı.



Lavrov, gündüz saatlerinde de önce İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano ile bir araya geldi ardından da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni tarafından kabul edildi.

Sergey Lavrov, İtalyan mevkidaşı Alfano ile görüşmesinin ardından yaptığı ortak basın toplantısında ABD’ye göndermede bulunarak, “Son iki aydır Washington’da Kuzey Kore’deki rejimi tahrik etmek ve kaslarını göstermek isteyen birileri var gibi bir izlenim söz konusu." dedi.

