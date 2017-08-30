Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Böcek ilaçlı yumurta
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Fransız halkı yalnızlaşıyor
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Katar'da

- Lavrov, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile "savunma alanında iş birliğini güçlendirme" konusunu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Katar'da

DOHA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Doha'da Katar Savunma Bakanı Halid el-Atiyye ile bir araya geldiği bildirildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, görüşmede, ortak öneme sahip meseleler ile özellikle savunma alanında iş birliğini güçlendirme konuları ele alındı.

İki gün önce Kuveyt ile başladığı Körfez turu kapsamında Doha'ya gelen Lavrov, bugün ayrıca Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti.

Rusya'nın Doha Büyükelçisi Nurmahmad Holov geçen hafta yaptığı açıklamada, yakında Rusya ile Katar arasında askeri-teknik iş birliği alanında bir anlaşma imzalanabileceğini söylemişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Halid El-AtiyyeKatar Savunma BakanıRusyaSergey Lavrov
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5