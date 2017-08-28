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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamed es-Sabah, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Şeyh Sabah, Lavrov'u başkent Kuveyt'teki Es-Seyf Sarayı'nda kabul...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamed es-Sabah, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Şeyh Sabah, Lavrov'u başkent Kuveyt'teki Es-Seyf Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve Körfez krizinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alanda yaşanan diğer gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bugün Kuveyt ile başladığı Körfez turu kapsamında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için ara buluculuk çalışmalarına öncülük ediyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.


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- Rusya Dışişleri Bakanı LavrovKuveyt BaşbakanıŞeyh Cabir El-Mübarek El-Hamed Es-Sabah
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