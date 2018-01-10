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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde önemli aşamaya gelindi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya, Türkiye ve İran'ın çabalarıyla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelindi." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde önemli aşamaya gelindi

MOSKOVA(AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le yaptığı görüşmeden önce gazetecilere, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran sayesinde gelindi"

Rusya, Türkiye ve İran'ın geçen yıl Astana süreciyle başlattığı girişimler sayesinde Cenevre görüşmelerinin de önem kazandığını savunan Lavrov, "Bu üç ülkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran'ın çabaları sayesinde ulaşıldı." diye konuştu.

Zarif de Lavrov'un değerlendirmelerine katıldığına dikkati çekerek, "Türk ve Rus mevkidaşlarımızla, Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay

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