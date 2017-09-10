Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Suudi Arabistan'da

CİDDE (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Kral Selman bin Abdulaziz tarafından kabul edildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ile Lavrov Cidde kentindeki Selam Sarayında görüştü. Rus Bakan'ın, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını Kral Selman'a ilettiği belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı kabulde, bölgesel ve uluslararası konuların da görüşüldüğü ifade edildi.

Görüşmeye Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Devlet Bakanı İbrahim bin Abdulaziz el-Assaf, Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov ile diğer yetkililer katıldı.