Rusya Federasyonu'nun Trabzon Başkonsolosu Tikhonov:

RİZE (AA) - Rusya Federasyonu'nun Trabzon Başkonsolosu Valery Tikhonov, dünyada birçok yer gezdiğini ancak Karadeniz Bölgesi ve Rize kadar güzel bir yer görmediğini söyledi.

Tikhonov, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret ederek her iki ülke arasındaki kültür, ticaret, eğitim ve turizm konularında yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Bektaş, Rize'nin coğrafi konumu gereği Rusya'ya yakın olduğunu belirterek, bölgesel iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Rize-Artvin Havalimanının inşaatına başlandığını dile getiren Bektaş, "Türkiye'nin en büyük kayak merkezini Ayder Yaylası'nda kurmayı planlıyoruz. Bu projeler Rize turizmine olumlu katkılar sağlayacak. İki ülke arasındaki turizm potansiyelini arttırabilmek adına planlamalar yapmalıyız." dedi.

Tikhonov ise konsolosluk olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi seviyeye getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nin çok farklı kültüre ve coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Tikhonov, "Dünyada birçok yer gezdim ancak Karadeniz Bölgesi ve Rize kadar güzel bir yer daha görmedim. Bilhassa Ayder Yaylası, kelimenin tam anlamıyla bir doğa harikası, çok güzel bir yer." diye konuştu.



